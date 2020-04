“Treinen alleen toegankelijk maken voor mensen met cruciaal beroep”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Alleen mensen met een cruciaal beroep zouden toegang mogen hebben tot een trein. Dat zeggen de vakbonden VHS, VVMC, FNV Spoor en CNV.

Volgens de vakbonden is het nodig om snel maatregelen te nemen om op deze manier de veiligheid van het spoorwegpersoneel te kunnen waarborgen. Daarnaast wordt er gevraagd om een betere handhaving. Sinds de start van de maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen, de intelligente lockdown, is er meer overlast en zijn er meer incidenten in treinen. Volgens de vakbonden houden heel veel mensen zich aan de regels maar komt het toch nog regelmatig voor dat treinen te vol zijn. De indruk is dat er dan mensen in de trein zitten die niet behoren tot de cruciale beroepen.

Oproep voor aanvullende maatregelen

De vakbonden willen dat de NS in overleg gaat en dat het bedrijf donderdag met aanvullende maatregelen gaat komen. Het geluid om het openbaar vervoer alleen toegankelijk te maken voor mensen die in de cruciale sectoren werken is niet nieuw. In maart riep vakbond FNV hier toe al op.

Volle trein in Buitenpost

In Nederland zijn de afgelopen week verschillende treinen opgeheven omdat ze te vol waren. Afgelopen maandagavond was er nog een incident in Buitenpost. De sneltrein die om 19.44 uur uit Leeuwarden vertrokken was, was al behoorlijk bezet. Bij de volgende stop in Buitenpost stonden er veel reizigers met tassen en fietsen op het perron. Met een omroepbericht werd gevraagd of reizigers vrijwillig wilden vertrekken omdat anders de trein niet verder zou rijden. Diverse reizigers gaven hier gehoor aan waarna de trein met acht minuten vertraging kon vertrekken.