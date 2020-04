Traumahelikopter coronavervoer weer terug naar Waddeneilanden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De traumahelikopter die sinds vorige week zondag werd ingezet voor het vervoer van coronapatiënten is niet meer nodig. Dat heeft Ambulancezorg Kijlstra uit Friesland zaterdag bekendgemaakt.

Vorige week zondag kreeg Kijlstra de opdracht om de helikopter, die normaal wordt ingezet voor de Waddeneilanden, beschikbaar te stellen aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, het LCPS. De helikopter werd vervolgens in heel Nederland ingezet als Lifeliner 6. De afgelopen zeven dagen is de traumahelikopter dertien keer ingezet voor Intensive Care-vervoer tussen Nederlandse en soms ook Duitse ziekenhuizen. Ook de Groningse ziekenhuizen werden bezocht. Het LCPS heeft zaterdag aangegeven dat de helikopter voorlopig niet meer nodig is. “We zien dat de druk op de IC-capaciteit afneemt”, laat een woordvoerder weten. “Daarom is besloten dat de ambulancehelikopter weer ingezet kan worden in zijn oorspronkelijke functie: het vervoer van patiënten vanaf de Friese Waddeneilanden naar de ziekenhuizen op de vaste wal.”

De Waddenhelikopter is vanaf zaterdagavond 19.00 uur weer operationeel vanaf de luchtmachtbasis in Leeuwarden. De reserve-Waddenhelikopter blijft voorlopig nog actief als Lifeliner 5 voor coronapatiëntenvervoer. Patiënten op de Waddeneilanden die afgelopen week naar de vaste wal moesten werden overgezet met reddingsboten van de KNRM en de traumahelikopter, de Lifeliner 4, die gestationeerd staat op Groningen Airport Eelde.