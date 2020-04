Traumahelikopter brengt opnieuw coronapatiënten naar Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een traumahelikopter heeft op Paasmaandag opnieuw coronapatiënten overgebracht naar het Martini Ziekenhuis en het UMCG in Groningen. Voor zover bekend gaat het om twee patiënten.

In de ochtend werd er een patiënt naar het UMCG gebracht. Deze vlucht begon rond 10.45 uur en startte bij het Bernhoven Ziekenhuis in Uden in Noord-Brabant. Nadat de patiënt in Groningen overgedragen was aan personeel van het UMCG werd de helikopter volledig ontsmet. Daarna zette het opnieuw koers richting Uden. Om 14.45 uur begon een nieuwe vlucht met nu als eindbestemming het Martini Ziekenhuis. De helikopter landde rond 17.15 uur op een parkeerplaats nabij het ziekenhuis.

Lifeliner 5

“Medewerkers van het ziekenhuis stonden in beschermende kleding de helikopter op te wachten”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Nadat de helikopter geland was hebben zij de zorg over de patiënt overgenomen van de MMT-bemanning. De persoon is vervolgens op een brancard overgebracht naar het ziekenhuis.” De helikopter die maandag voor beide vluchten werd gebruikt is de Lifeliner 5. De PH-HOW doet normaal dienst als reserve-helikopter voor de Waddeneilanden. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland wordt de helikopter gebruikt voor patiëntverplaatsingen.

Ambulancebus

Het verplaatsen van patiënten gebeurt inmiddels enkele weken. Ruim drie weken geleden lieten ziekenhuizen in het zuiden van het land weten de toestroom van nieuwe coronapatiënten niet meer aan te kunnen. Dit resulteerde in tientallen overplaatsingen. Behalve de traumahelikopter wordt hier ook de ambulancebus voor gebruikt maar ook ambulances en MICU’s.