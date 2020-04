Tientallen tips over brandstichting bij zendmast in Groningen

nieuws

Foto: Jordi Haverdings - 112groningen.nl

Bij de politie zijn 35 tips binnengekomen over de man die afgelopen vrijdag brand stichtte bij een zendmast aan de Koningsweg in Groningen. Dat laat de politie weten.

De beelden van een bewakingscamera werden dinsdagavond getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Ook werden de videobeelden gedeeld op social media. Op de beelden is te zien hoe een man met een jerrycan naar de zendmast loopt. Daar wordt de jerrycan leeggegooid waarna er korte tijd later vlammen te zien zijn. Daarna vlucht de dader in een gereedstaande auto. Het incident vond vrijdagavond rond 21.00 uur plaats. Volgens de politie arriveerde de man rond 20.45 uur op de locatie in een blauw-zwarte Toyota Aygo uit 2014. Het kenteken van de auto eindigt op ’49’. De man is volgens de politie rond de 1.90 meter lang en is tussen de 25 en dertig jaar oud.

De tips die binnen zijn gekomen zijn volgens een woordvoerder erg bruikbaar. “Er zit zeer zeker interessante informatie bij. Hier kunnen wij de komende tijd op door-rechercheren.” Mensen die na het bekijken van de beelden informatie hebben kunnen hun tips nog steeds doorgegeven. Dit kan op telefoonnummer 0900 88 44 of alarmnummer 112. Daarnaast wordt geadviseerd dat als je iets verdachts ziet bij een zendmast, je direct 112 belt.

De brand in Groningen is niet de enige brand bij een zendmast. Volgens de politie hebben er de afgelopen elf dagen dertien branden plaatsgevonden.

De afgelopen 2 weken stonden #zendmasten in Nederland in brand. De mast op deze beelden in #groningen is aangestoken. Hebt u waardevolle #informatie voor het onderzoek of herkent u de man? Melden via https://t.co/UBQrjl6CZ4 Ziet u een verdachte situatie bij een mast? Bel 112. pic.twitter.com/Ha9yWv2nVq — Landelijke Eenheid (@PolitieLE) April 14, 2020