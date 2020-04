“Thuiswonende 70-plusser kan weer bezoek ontvangen”

nieuws

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Thuiswonende zeventig-plussers kunnen weer bezoek ontvangen. Dat laat ouderenbond ANBO woensdag op haar website weten.

Het advies van het RIVM was de afgelopen weken om niet op bezoek te gaan bij mensen van zeventig jaar en ouder. Op verzoek van de ANBO is dit nu aangepast omdat de maatregel tot verwarring leidde. Het advies zorgde er namelijk voor dat ook gezonde en thuiswonende ouderen geen bezoek meer ontvingen en snel dreigden te vereenzamen. Het advies van het RIVM voor deze thuiswonende ouderen is nu om één of twee vaste personen aan te wijzen die met regelmaat op bezoek komt. De oproep daarbij is wel dat deze betrokkenen op anderhalvemeter afstand blijven en dat men geen gezondheidsklachten heeft.

“Wij zijn blij dat het nu weer duidelijk is dat thuiswonende zeventig-plussers door één of twee vaste personen kunnen worden bezocht”, laat de ANBO in een reactie weten.