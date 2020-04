Thuiswerken vereist een goede houding

Veel bedrijven zijn in deze tijd van corona-crisis deels of helemaal gesloten. Daarom werken veel werknemers thuis. De vraag is echter of ze daar wel het juiste meubilair voor hebben.

Meubelspecialist Carola Harteveld helpt Mirre vandaag met het juist instellen van een bureaustoel. ”Op het moment dat je niet goed zit, ga je last van je rug en je pols krijgen. Daarom is het wel belangrijk dat je een stoel hebt die aan jouw lichaam voldoet” vertelt Carola. Het is volgens Carola ook belangrijk dat je tijdens het thuiswerken wel genoeg beweegt.

Dit kan fysiotherapeut Linda Zwaagman bevestigen. ”Het is belangrijk om een aantal spiergroepen blijven te bewegen, vooral als je een langere tijd achter de computer zit” zegt Linda.