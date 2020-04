Theo Douma vertekt bij Openbaar Onderwijs Groningen

nieuws

Theo Douma zwaait per 1 september af als bestuursvoorzitter van Openbaar Onderwijs Groningen. Dat maakte de scholenkoepel maandag bekend. Douma was bijna zes jaar bestuursvoorzitter van Openbaar Onderwijs Groningen.

“Ik kijk met voldoening terug op de afgelopen jaren en blijf mij tot 1 september met dezelfde gedrevenheid inzetten voor het openbaar onderwijs in Groningen”, zo schrijft Douma in een persbericht. De Raad van Toezicht van de scholenkoepel is Douma zeer erkentelijk. “Vanuit zijn gedrevenheid en enthousiasme voor onderwijs en vernieuwing heeft Theo Openbaar Onderwijs Groningen een aanzienlijke stap verder gebracht”, volgens Marco de Jong, voorzitter Raad van Toezicht.

De komende tijd blijft Theo Douma zich met de schoolleiding en alle medewerkers inzetten om de coronamaatregelen in goede banen te leiden. De Raad van Toezicht gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe bestuurder, samen met de medezeggenschapsraden en het management.