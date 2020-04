Ten Boer viert 75 jaar vrijheid: ‘Bevrijding ging niet zonder slag of stoot’

nieuws

Foto Andor Heij

Met de Hollandse driekleur die op veel plekken in Ten Boer wappert wordt vrijdag gevierd dat het dorp 75 jaar geleden bevrijd werd door de Canadese geallieerden.

Na de bevrijding van de stad Groningen op 16 april trokken de Canadezen een dag later op richting Delfzijl. Het bevrijden van Delfzijl werd strategisch als erg belangrijk geacht. Niettemin omdat het één van de laatste Duitse bastions was, maar ook omdat de haven dan gebruikt kon worden voor het transporteren van voedsel en materialen. De slag om Delfzijl, en tevens de laatste slag die in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uitgevochten, begon op 23 april 1945. In de dagen voorafgaand rukte de 5e Canadese Pantserdivisie langzaam op richting de havenstad waarbij de gemeente Ten Boer op 17 april werd bevrijd.

Duitse stellingen bij de brug

Het bevrijden van Ten Boer ging niet zonder slag of stoot. Bij de brug over het Damsterdiep, nabij De Widde Meuln, hadden de Duitsers zich ingegraven. De Canadezen trekken op 17 april via de Rijksweg vanuit Groningen richting Ten Boer. Een tank rijdt vooruit en de Duitsers doen verwoede pogingen om de opmars te stuiten. Vanwege de vuurkracht van de Duitsers besluit de tankbemanning terug te keren. Vanaf veilige afstand nemen ze vervolgens de Duitse stellingen onder vuur. De Duitsers vluchten daarop het café in. De Canadezen sturen daarna wederom een tank naar het dorp en vragen aan de Duitsers zich over te geven. Als dat niet gebeurt zal de aanval worden doorgezet.

Vlammenwerper

Als de witte vlag uitblijft sturen de Canadezen een tank met een vlammenwerper. Dat is het moment dat de Duitsers inzien dat verder verzet geen zin heeft. Een deel geeft zich over, een ander deel vlucht maar kan korte tijd later ingerekend worden. De bewoners van Ten Boer hebben zich grotendeels verschuilt in De Widde Meuln. Deze molen met haar dikke muren is de ideale schuilplaats. Na de verslaan van de Duitsers ontstaat er direct een groot feest. Het oude gemeentehuis in het dorp wordt het commandocentrum van de Canadezen en zal een belangrijke rol gaan spelen bij de bevrijding van Delfzijl.

Inundatie

Met de bevrijding van Ten Boer is vrijwel de hele nieuwe gemeente Groningen bevrijdt van het Duitse juk. Alleen de omgeving van Wittewierum moet nog wachten. Door inundatie zijn daar grote gebieden onder water gezet.

