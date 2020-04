Tempo werkzaamheden Zernikelaan gaat omhoog

nieuws

Foto: gemeente Groningen

De werkzaamheden aan de Zernikelaan worden opgeschroefd qua tempo. De Zernikelaan en de directe omgeving krijgen een opknapbeurt.

Vanaf maandag tot en met 15 mei is de Zernikelaan tussen Blauwborgje en het Zernikeplein compleet afgesloten voor het verkeer. Voor fietsers en voetgangers is dat tot en met 29 mei.

Tot nu toe werd één rijbaan open gehouden en konden fietsers er ook nog langs. Fietsers kunnen omrijden via de Paddepoelsterweg en de Penninksdijk of langs Blauwborgje. Het gemotoriseerd verkeer wordt via Blauwborgje omgeleid.

Vanwege de coronacrisis zijn alle onderwijsgebouwen op Zernike gesloten en is er daarom vrijwel niemand aanwezig op het studiecomplex. Daardoor kan het werk een stuk sneller uitgevoerd worden.