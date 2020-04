Telefonische inspraak over accommodatiebeleid

nieuws

Er komt nieuw accommodatiebeleid voor de nieuwe gemeente. Er komt eerst telefonische en schriftelijke inspraak over een concept-nota.



De belangrijkste punten voor buurtcentra en dorpshuizen blijven eerst gelijk aan het beleid tot nu toe. In een concept-nota staat hoe de gemeente in twee jaar tijd met inwoners en organisaties een nieuwe visie gaat maken.

Er komt eerst telefonische inspraak over de concept-nota:

‘Op deze manier kunt u vragen stellen en een reactie geven in het kader van inspraak. Meld u aan voor een gesprek via accommodatienota@groningen.nl. Wilt u overleggen via bijvoorbeeld Whatsapp (camera), Skype of MS Teams? Dit kunt u ook aangeven in de mail. Voor dit gesprek reserveren we 15 minuten’, schrijft de gemeente. In totaal is daar negen uur voor uitgetrokken.

En schriftelijke inspraak: Van 15 april t/m 27 mei kan er een inspraakreactie naar de gemeente gestuurd worden.

Link naar meer info, een videoboodschap van de wethouder en de concept-nota.