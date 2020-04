Tekstkar moet nieuwe drukte in Noorderplantsoen voorkomen

nieuws

Foto Andor Heij: Noorderplantsoen is vrij leeg

De gemeente heeft net als afgelopen zondag een tekstkar ingezet in het Noorderplantsoen. De kar moet een vergelijkbare situatie als maandagmiddag voorkomen.

In het Plantsoen was het maandag vanwege het mooie voorjaarsweer erg druk. Stadstoezichten en politieagenten werden ingezet om bezoekers te wijzen op de anderhalve meter-maatregel. Om deze problemen te voorkomen was er zondag een tekstkar ingezet, maandag echter niet maar nu heeft men besloten de kar toch opnieuw te plaatsen. “Hij staat bij de ingang van het Noorderplantsoen”, laat een medewerker van Stadstoezicht op Twitter weten.

Op het scherm van de kar worden verschillende teksten geprojecteerd. Onder andere dat je niet te lang op dezelfde plek moet blijven, je anderhalve meter afstand van elkaar moet houden en je er verstandig aan doet om thuis te blijven.

Vandaag staan ze er weer, de tekstkarren! Deze staat bij de ingang van het Noorderplantsoen. #StayAtHomeSaveLives #samentegencorona #anderhalvemeter pic.twitter.com/EzeEy9tY1L — BOA 050 Groningen (@handhaving050) April 7, 2020