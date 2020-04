Te zwaar beladen aanhanger schaart op N7

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagavond op de N7 is een auto met een te zwaar beladen aanhanger geschaard. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.40 uur ter hoogte van de afslag Driebond. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “Ik sprak een agent en die vertelde dat het vermoedelijk komt omdat de aanhanger te zwaar beladen is. In de aanhanger zaten zo’n veertig stoeptegels van twintig kilo per stuk.” Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Om het bergingsbedrijf veilig haar werk te kunnen laten doen werden er door Rijkswaterstaat twee rijstroken tijdelijk afgesloten.

Nadat de auto en aanhanger weggesleept waren werd de weg weer vrijgegeven. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

Geschaarde aanhangers

Auto’s of vrachtwagens met aanhangers kunnen scharen. Als er in een bocht geremd moet worden gaat de aanhanger scheef tegen de auto aanduwen. Soms is deze kracht zo groot dat de aanhanger niet recht achter de auto aanrijdt, of soms zelfs een totaal andere koers gaat volgen en dwars op de weg komt te staan. In het ergste geval kan de aanhanger kantelen. Het wordt ‘scharen’ genoemd vanwege de vorm omdat vaak de aanhanger en de auto een L-vorm vormen in plaats van een I-vorm.