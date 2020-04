Te volle trein blijft stilstaan in Buitenpost: “Na omroepbericht maakte men ruimte”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een trein van vervoersbedrijf Arriva heeft maandagavond minutenlang in Buitenpost stilgestaan omdat de trein te vol was. De machinist van de trein maakt melding van het voorval op Twitter.

“En toen ging het mis”, schrijft machinist Remon. “De trein is te vol!” De trein die Remon bestuurde was de sneltrein die om 19.44 uur vertrokken was vanuit Leeuwarden. De dienst werd gereden met een driewagentreinstel. Volgens de machinist was de trein bij het vertrek in Leeuwarden al behoorlijk vol. Bij de volgende stop in Buitenpost ging het mis. “Op het perron stonden aardig wat mensen met fietsen en koffers. Na een omroepbericht boden mensen uit zichzelf aan om hun reis uit te stellen of een alternatief te zoeken.” Het oponthoud in Buitenpost zorgde in ieder geval voor een flinke vertraging. De trein vertrok acht minuten te laat uit de Friese plaats.

De afgelopen dagen zijn er meer problemen geweest met te volle treinen. Zaterdag haalde de NS twee treinen uit de dienstregeling tussen Rotterdam en Amsterdam. In de treinen zaten teveel mensen. Toen de conducteur dit constateerde vroeg hij aan reizigers of mensen ook vrijwillig de trein wilden verlaten Toen dit niet gebeurde werd besloten de trein uit de dienstregeling te halen. Zo ver kwam het in Buitenpost niet, waar de reizigers dus wel gehoor gaven aan het omroepbericht.

Oké…. En toen ging het mis…. Trein te vol! In Buitenpost stonden nog eens aardig wat mensen met fietsen en koffers… Na een omroepbericht, boden mensen zichzelf aan om de reis uit te stellen of een alternatief te zoeken. #arriva #machinist #treinleven #vol pic.twitter.com/7XrXsgFcWO — Remon (@88remon) April 13, 2020