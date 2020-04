Tandartsen hervatten vanaf 20 april reguliere controles

nieuws

Foto: flickr.com/photos/conchur/

Tandartsen en orthodontisten gaan vanaf maandag 20 april hun reguliere controles hervatten. Dat blijkt uit een brief van de mondzorgkoepels die in handen is van nu.nl.

De praktijken zijn al een aantal weken alleen toegankelijk voor spoedeisende hulp. Vanaf 20 april komt daar dus verandering in. De tandartsen volgen daarmee de adviezen van de mondzorgkoepels, het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid. In de praktijken zullen wel strenge regels gaan gelden. Zo zijn toiletten en poetsruimtes gesloten en is het desinfecteren van handen verplicht bij binnenkomst. Ook zal nadrukkelijk gevraagd worden om pas binnen te komen op het tijdstip van de afspraak.

De komende periode zullen alleen niet-coronapatiënten behandeld worden. Als men symptomen van het virus heeft vertoond in de afgelopen twee weken, zoals keelpijn of neusverkoudheid, of als een huisgenoot ziek is, moet de afspraak geannuleerd worden.