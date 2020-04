Taco Mesdagstraat afgesloten wegens mogelijke steekpartij

nieuws

De Taco Mesdagstraat in de Schildersbuurt is in de nacht van maandag op dinsdag afgesloten vanwege een politieonderzoek. De geruchten zijn dat er een steekpartij in de straat heeft plaatsgevonden.

“Het incident vond plaats rond 23.15 uur ter hoogte van de kruising met de H.W. Mesdagstraat”, laat een ooggetuige aan OOG Tv weten. “Diverse politieauto’s staan in de straat en ook is er een ambulance waar zojuist een brancard uit is gehaald.” De getuige vertelt dat politieagenten al snel de straat met afzetlint afsloten. “Na enige tijd kwam er ook een politieman met een hond ter plaatse. In de straat en in de buurt hebben zij onderzoek gedaan.”

In de straat gaan geruchten dat er een steekpartij heeft plaatsgevonden. “Hoewel ik ook verhalen hoor dat er een beroving aan voorafgegaan is.” Rond 01.20 uur was het politieonderzoek nog altijd gaande.