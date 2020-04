Studenten kunnen drie maanden langer gebruik maken van ov-kaart

nieuws

foto: André Huitenga

Studenten kunnen drie maanden langer gebruik maken van hun ov-studentenkaart. Dat heeft het ministerie van Onderwijs dinsdag bekendgemaakt.

Door de coronacrisis maken studenten nauwelijks gebruik van het openbaar vervoer omdat hogescholen en universiteiten gesloten zijn en het onderwijs digitaal wordt gegeven. Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, de DUO, kwamen de afgelopen weken veel vragen binnen of het reisrecht voor studenten ook tijdelijk gestopt kon worden er of de maanden ook opgespaard kunnen worden. Deze oplossingen zijn technisch lastig te realiseren en daarom heeft het ministerie nu besloten om de maximale periode waarin een student recht heeft op een gratis ov-kaart te verlengen voor in eerste instantie een periode van drie maanden. Afhankelijk van het verloop van de crisis kan dit eventueel verder verlengd worden.

Door de maatregel kunnen studenten bij studievertraging in ieder geval zonder extra kosten gebruik maken van hun ov-studentenkaart. De regeling geldt alleen voor studenten in het hbo en op universiteiten. Studenten in het mbo hebben al langduriger recht op een reisproduct als onderdeel van de studiefinanciering.