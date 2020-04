Studenten Albertus Magnus dragen steentje bij tijdens coronacrisis

nieuws

Foto: Google Streetview

Studentenvereniging Albert Magnus laat weten onder de indruk te zijn van de bereidwilligheid die haar leden tonen tijdens deze coronacrisis. “Op verschillende vlakken proberen we ons steentje bij te dragen.”

“Natuurlijk hebben we het platform ‘Student voor Stad”, vertelt Emma Visser die Vice-Praeses is bij Albertus. “Dit hebben we opgezet in samenwerking met verschillende andere initiatiefnemers als Student & Stad, het SOG, Lijst Calimero en Vindicat. Ruim duizend studenten hebben zich aangemeld om hulpbehoevenden te helpen tijdens deze moeilijke tijd. Er worden boodschappen gehaald, honden worden uitgelaten, er wordt opgepast op kinderen en er wordt gebeld met eenzame ouderen.” Maar volgens Visser gebeurt er meer. “Ruim honderd studenten zijn via onze goede doelen-stichting STAR ingezet bij de Voedselbank Groningen om te helpen met het inpakken van pakketten. De voedselbank brengt tijdens deze crisis pakketten thuis en zij konden onze hulp hier erg goed bij gebruiken.”

Daarnaast is de studentenvereniging actief met het project ‘Albertianen Helpen’. “Dit hebben we opgezet om scholieren te kunnen helpen bij hun studiekeuze. Door de crisis gaan de open dagen van universiteiten en hogescholen niet door waardoor het veel moeilijker is om een keuze te maken. Ook omdat scholieren nu minder goed in contact kunnen komen met studenten en de verhalen die zij hebben. Door studenten te koppelen aan scholieren aan de hand van hun studie kunnen ze vervolgens met elkaar mailen, bellen of videobellen om ervaringen uit te wisselen.”