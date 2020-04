Straatkrant ‘De Riepe’ gaat digitaal om verkopers te steunen

nieuws

Vanaf zondag is Straatmagazine ‘De Riepe’, de daklozenkrant in de provincie Groningen, ook digitaal te lezen op de website van Straatwijs. Donaties via de website gaan naar de verkopers op straat.

Volgens Straatwijs hebben de straatverkopers het heel lastig, omdat er door de coronacrisis minder mensen op straat zijn. De verkopen dalen daardoor drastisch. Daarom is het magazine vanaf zondag gratis te lezen op de website van Straatwijs.

Donaties via de website gaan direct naar WerkPro en InspireMedia, de uitgevers van de krant. Zij verdelen het gehele gedoneerde bedrag onder de straatverkopers op basis van de uren die zijn normaal werken. Normaal kost de straatkrant 2,10 euro, waarvan 90 cent naar de verkoper gaat. De donaties beginnen echter bij vijf euro.