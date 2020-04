Steenmarters bedreiging voor weidevogels Koningslaagte

nieuws

foto: Arnold Voerman

Steenmarters en zwarte kraaien bedreigen de nesten van weidevogels bij de Koningslaagte het meest, blijkt uit een eerste onderzoek.



Het Groninger Landschap, Collectief Groningen West en de Rijksuniversiteit Groningen plaatsen cameravallen en zenderen steenmarters en katten om te kunnen zien hoe zij huishouden in het gebied. Ook wordt DNA-analyse ingezet om bij resten van nesten vast te stellen welk roofdier aan het werk is geweest.

Het onderzoek heeft nuttige gegevens opgeleverd met betrekking tot het nestsucces, de kuikenoverleving en de rol van roofdieren.

‘Er was sprake van een hoog broedsucces in vergelijking met andere jaren, maar toch werd de nodige nestpredatie door voornamelijk steenmarter en zwarte kraai aangetoond. Het onderzoek in 2019 heeft geen representatief beeld van de predatiedruk in de onderzoeksgebieden opgeleverd omdat het een extreem goed muizenjaar was. De predatoren hebben zich hierdoor “waarschijnlijk” minder gericht op de weidevogels. Vervolgonderzoek is nodig’, aldus de onderzoekers

Het rapport staat hier.