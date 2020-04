Steek je vlag uit want we zijn 75 jaar bevrijd deze week

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Deze week zijn we 75 jaar bevrijd. Haren en omliggende dorpen op 14 april, Groningen op 16 april en 17 april Ten Boer en omliggende dorpen.



‘Heb je een vlag? Steek hem uit op de dag dat je dorp of stad is bevrijd! Hoe mooi is het als we vlaggen voor bevrijding, zeker in deze tijd’, twittert de gemeente.

