Steeds meer peuters in vroeg voorschoolse educatie

Foto: Sebastiaan Scheffer

Steeds meer peuters in Groningen maken gebruik van de VVE, oftewel de vroeg voorschoolse educatie. Dat blijkt uit informatie van het gemeentebestuur.

De gemeente wil dat alle jonge kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. Daarom wordt sinds twee jaar flink geïnvesteerd in betaalbare en toegankelijke peuteropvang van 16 uur per week voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats op gecertificeerde instellingen. Dat geeft de kinderen een betere aansluiting op het basisonderwijs.

Vorig jaar gingen 486 peuters naar de opvang en dat zijn er 63 meer dan het jaar ervoor. Deze kinderen hebben veelal ouders die niet werken. Zij gingen voorheen niet naar de opvang. Daarnaast maakten ook 102 peuters gebruik van het aanbod voor 12 uur per week. Dat zijn er 42 meer dan het jaar ervoor. Bovendien is het aantal gecertificeerde instellingen toegenomen van zes naar tien. De gemeente is tevreden over de resultaten en verwacht een verdere groei van het aantal peuters dat meedoet.