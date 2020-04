Statenfracties: ‘Steun voor economie moet prioriteit nummer één zijn’

nieuws

De statenfracties van PVV, FvD, PvhN en 50Plus hebben vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de maatregelen die het provinciebestuur neemt, of voornemens is door te voeren, om de regionale economie te steunen. De PVV heeft dezelfde vragen gesteld aan het college van B&W in Groningen.

Ook vragen de fracties van PVV, FvD, 50PLUS en PvhN welke investeringen naar voren zijn gehaald of een hogere prioriteit krijgen, en welke investeringen mogelijk een lagere prioriteit zullen krijgen.

“Het provinciebestuur en het gemeentebestuur zeggen dat zij bezig zijn om hulp te bieden aan bedrijven zodat deze de negatieve gevolgen van de corona-crisis kunnen doorstaan. Men ziet en erkent de negatieve effecten van de coronacrisis voor bedrijven in de private economie en in het (semi) publieke domein, en geven aan dat er maatregelen zullen worden genomen ter ondersteuning van respectievelijk de regionale- en lokale economie”, zo schrijft Ton van Kesteren (PVV) in een persbericht. “Steun voor de lokale en regionale economie is voor de PVV in gemeenteraad en voor PVV, FvD, PvhN en 50Plus in Provinciale Staten nu prioriteit nummer één.”