Stadsschapen weer in Groningen gearriveerd

Foto: Bouke Arends

De stadsschapen zijn woensdag weer in Groningen gearriveerd. Dat laat schaapsherder Bouke Arends weten.

De afgelopen 4,5 maand verbleven de schapen op hun overwinteringsplaats in het Drentse Weiteveen. In deze schaapstal konden ze op een veilige manier hun lammeren te wereld zetten. Nu het voorjaar is aangebroken is het weer tijd om er op uit te gaan. “Zo’n 250 ooien en 175 lammeren zijn in een vrachtwagen naar Groningen gebracht waar ze woensdagmiddag aankwamen”, vertelt Arends. “Normaal is dat altijd een hele happening. Mensen komen vaak wel even kijken en er is eigenlijk ook altijd media bij aanwezig om een mooie impressie te maken. Vanwege de coronacrisis hebben we dit keer besloten om het geheim te houden omdat we niet een massale toeloop wilden.”

Toch zijn er volgens Arends dit jaar nog genoeg mogelijkheden om de kudde in actie te zien. “We blijven tot halverwege november binnen de stadsgrenzen. Dus hopelijk is tegen die tijd het coronavirus ook verdwenen.”

Om toch een impressie te krijgen. OOG Tv maakte vorig jaar deze reportage: