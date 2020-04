Stadskerk live op Youtube: “Trots en dankbaar dat dit kan”

Normaalgesproken komen er wekelijks meer dan 2000 mensen op de diensten van de Stadskerk aan de Friesestraatweg af. Door de coronacrisis kunnen de diensten niet meer doorgaan en dus besloot de Stadskerk de diensten te livestreamen.

En dat livestreamen gaat bepaald niet slecht: “We merken dat er heel veel mensen kijken naar de livestream, eigenlijk veel meer dan dat er bezoekers naar de diensten komen”, zegt jongerenpastor Mark Stoorvogel. “We zitten nu ongeveer op 5000 views en dat zijn ook mensen die met meerdere tegelijk kijken, dus we merken eigenlijk dat er nog meer mensen aanhaken op deze manier. ”

De Stadskerk heeft ook te maken met de overheidsmaatregelen, waardoor er bij religieuze bijeenkomsten maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. “We proberen het zo klein mogelijk te houden, vandaag zijn er 21 mensen. We hebben een groot gebouw dus we kunnen lekker veel afstand van elkaar houden. Met die anderhalve meter afstand komt het wel goed,” zegt Mark.

Geen ervaring

De livestream is in rap tempo georganiseerd. “Ik ben ook wel echt verbaasd wat hier is ontstaan. Alle techniek is echt in een week tijd uit de grond gestampt, en dat terwijl we hiervoor helemaal niet zo veel ervaring hadden met media en Youtube, “zegt pastor Edwin van Renesse, die ook in de band speelt.

“Het is allemaal met eigen mensen, dus ik ben er wel heel trots en dankbaar dat dit nog kan. Dat we op deze manier toch nog kerk kunnen zijn met elkaar”, besluit Edwin.