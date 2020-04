Stadse cocktailbar gooit door corona roer om en komt met afhaalbox

nieuws

Foto: Bramble - bramblegroningen.nl/

Een biertje of een wijntje op het terras van een restaurant drinken zit er vanwege de coronacrisis voorlopig niet in. Bij Bramble aan de Noorderstationsstraat laten ze zich niet kisten en hebben ze het roer inmiddels helemaal omgegooid.

Bramble opende precies twee jaar geleden de deuren als wijn- en cocktailbar. Door de coronacrisis moeten ze al ruim een maand de deuren gesloten houden. De eigenaren laten het er echter niet bij zitten. “Het is nu de vierde dag dat we de Bramble Box aanbieden”, vertelt eigenaar Kees Douma. “Mensen kunnen ons bellen of kunnen bij ons langs komen. Ze kunnen dan vervolgens kiezen uit een afhaal- of een picknickbox. In het tasje zitten een kaas-worst plankje, chips en olijven. En mensen kunnen kiezen uit huiswijn, corona’s of een cocktail. Kiezen ze voor de picknick-variant dan krijgen ze er een kleedje bij om op te zitten en een aantal plastic wijnglazen.”

Volgens Douma loopt het al erg goed. “We merken dat mensen de café’s missen. Mensen missen de gesprekken en de sociale contacten. De afgelopen dagen hebben we al verschillende buurtbewoners aan de deur gehad die een bestelling kwamen ophalen, maar ook mensen die iets kwamen ophalen en vervolgens gingen picknicken aan de noordzijde van het Noorderplantsoen.” Om problemen in de bar te voorkomen heeft Douma een stoplicht voor de deur geplaatst. “Die had ik nog van een theaterproductie. Standaard staat het licht op rood, maar vanuit de bar kunnen we deze op groen zetten zodat er nooit teveel mensen aanwezig zijn.”

Bramble aan de Noorderstationsstraat is dagelijks geopend van 14.00 tot 18.30 uur.