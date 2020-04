Uur lang muziek uit de Martinitoren op dag van 75 jaar bevrijding

Het is donderdag precies 75 jaar geleden dat de stad Groningen werd bevrijd. Daarom speelde de stadsbeiaardier in de Martinitoren speciaal een uur lang muziek uit de tijd van de bevrijding.

Eigenlijk hadden er veel meer activiteiten plaats moeten vinden, maar die werden afgelast door de coronamaatregelen. Toch was er één onderdeel dat donderdag wel door kon gaan: de bevrijdingsmuziek van het Martinicarillon. Een grote eer voor stadsbeiaardier Auke de Boer om dit te mogen bespelen. “Dat is fantastisch om dat te doen, dat je als stadsbeiaardier hier muziek mag maken voor de stad en muziek mag uitzoeken bij dit soort gelegenheden.” Precies om half 1 begon hij met spelen. “Dat was het moment dat de Duitsers het commando overgaven aan de canadezen. Het is nu precies 75 jaar later en precies om die tijd heb ik het ‘O Canada’, het volkslied van Canada, gespeeld.” Dat is extra bijzonder, want 75 jaar geleden klonk hetzelfde lied uit de Martinitoren. “Mijn voortganger, Jacob Everts, de stadsbeiaardier die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde, speelde dat ook bij binnenkomst van de Canadezen. Dat heb ik 50 jaar later ook een keer gedaan, en vandaag weer.”

Volgens De Boer stellen de Canadezen het erg op prijs dat er nog steeds veel Canadeze liederen gespeeld worden rond deze dag. “Vooral door Canadezen die langskomen om de plek te bezoeken waar zij hebben gevochten. Dat heeft ook een keer tot een uitnodiging geleid, ik heb een keer in Toronto een concert gegeven. Daar was in een ruimte een memorial window, waarbij de pastor die met soldaten mee was gegaan in de oorlog, allemaal stukjes glas had bewaard, ook van de ramen van de Martinikerk. Dat glas was dus in een gedenkraam terechtgekomen. Dat had hij hier uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen. Heel bijzonder.”

De Boer vindt het belangrijk dat de bevrijding van Groningen elk jaar herdacht wordt. “Vrijheid moet je altijd blijven herdenken. Elk jaar probeer ik er rond 16 april aandacht aan te schenken, want toen is Groningen bevrijd. Natuurlijk herdenken we de bevrijding van Nederland op 5 mei, maar voor de stad specifiek vind ik het belangrijk dat wij ook iets met de geschiedenis blijven houden.”