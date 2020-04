Staatsbosbeheer: “Ruim tien hectare verloren gegaan bij natuurbrand”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij de grote natuurbrand zondagmiddag even ten zuidwesten van de stad Groningen is zo’n tien tot twaalf hectare in vlammen opgegaan. Dat laat Staatsbosbeheer weten.

De brand brak rond 15.40 uur uit nabij Roderesch in de gemeente Noordenveld. Een wandelaar ontdekte de beginnende heidebrand en belde direct het alarmnummer. Door de harde wind dreigde het vuur over te slaan naar het Mensingebos. De brandweer zette alles op alles om dit te voorkomen. Diverse blusploegen waaronder de brandweer van Haren kwamen assisteren. Dankzij de inzet van een natuurbrandbestrijdingspeloton en twee zogeheten Wildfire Defenders kon voorkomen worden dat het bos ten prooi viel aan de vlammen. “Het vermoeden is dat ruim tien hectare natuur verloren is gegaan”, zegt Martijn Bakker van Staatsbosbeheer. “Wat de precieze schade aan de fauna is, is op dit moment nog onbekend. Dit gaan we de komende dagen onderzoeken. Wel is bekend dat er in het gebied een aantal plekken zijn waar zeldzame planten staan.”

Volgens Staatsbosbeheer gaat het om een bijzonder landschap dat ten prooi is gevallen aan de vlammen. Het gebied vormt de overgang van het beekdallandschap naar het Landgoed Mensinge. Het Moltmakersstuk maakt onderdeel uit van het gebied en is erg historisch. In het gebied verblijven onder andere reptielen, broedende vogels maar er is ook een dassenburcht. Om de brand te bestrijden werden ruim zeventig brandweerlieden ingezet die geassisteerd werden door diverse boeren op trekkers. Rond 19.00 uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. De hele avond en nacht zijn er nabluswerkzaamheden verricht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. De politie roept mensen op die iets gezien hebben zich te melden.

Deel dit artikel: