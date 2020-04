Sportclubs worstelen nog met anderhalve meter regel voor jeugd

sport

Foto Andor Heij: Hockey, GHBS, breedtesport

Niet alle sportverenigingen in Groningen starten op woensdag 29 april met de trainingen voor de jeugd. Voor de groep tot en met 12 kan er weer volledig getraind worden. Van 13 tot en met 18 jaar oud geldt de anderhalve meter regel, vanwege de coronacrisis.

Diverse clubs zijn nog bezig om vooral die anderhalve meter regel in te vullen. Daaronder is voetbalvereniging GVAV Rapiditas, die een hoog aangeschreven jeugdopleiding heeft. “Dit vergt een flinke organisatie en aanpassingen”. De club start daarom pas op 5 mei met de trainingen voor de jeugd.

De voetballertjes uit Ten Boer kunnen op 4 mei bij Omlandia weer de wei in. Maar alleen tot en met 12 jaar om die groep alle ruimte te geven. Dat geldt ook voor Lycurgus uit de stad. De club wil eerst uitzoeken hoe er op anderhalve meter afstand getraind kan worden door de jeugd van 13 tot en met 18. In Haren begint vv Haren op 30 april. Gorecht heeft nog geen datum genoemd.

Bij andere voetbalclubs met veel jeugd gaat men wel direct op 29 april aan de bak. Onder meer bij Be Quick 1887, Helpman, Velocitas 1897 en HFC’15 uit Hoogkerk. FC Lewenborg laat één dezer dagen weten of 29 april haalbaar is.

De jeugd bij hockeyvereniging GHHC start ook op 29 april. Bij GHBS wordt op die dag bekend gemaakt wanneer de jeugdtrainingen hervat worden.

Omdat de kantines en kleedkamers dicht zijn moeten de jonge sporters zelf drinken mee nemen en allerlei hygiënevoorschriften naleven. Ouders zijn niet welkom bij de trainingen.