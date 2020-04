Spoorwerkzaamheden in Zuidhorn begonnen: “Koningsdag wordt spannend”

nieuws

Foto: Stefan Verkerk / ProRail.nl

Spoorbeheerder ProRail is vrijdagavond begonnen met omvangrijke werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. Vooral in Zuidhorn gaat de komende dagen veel gebeuren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanwege het kunnen laten rijden van een extra sneltrein die in december wordt opgenomen in de dienstregeling. Hiervoor wordt onder andere het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn verdubbeld. De afgelopen anderhalf jaar zijn voor dit project al allerlei werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben de spoorwegovergangen in Hoogkerk dubbel spoor gekregen en zijn er nieuwe bruggen aangelegd. Komende dagen gaat er met name in Zuidhorn gewerkt worden.

Wissel van 140 meter

“De verdubbeling van het spoor begint voor spoorwegovergang De Gast in Zuidhorn”, vertelt een woordvoerder van ProRail. “Het wissel dat daar nu ligt, die halen we weg. Daarvoor in de plaats komt er een nieuw en groter wissel waarmee ook het nieuwe spoor met het huidige spoor verbonden gaat worden. Het nieuwe wissel is 140 meter lang en zal op Koningsdag met zeven grote trailers in Zuidhorn arriveren. Dit gaat een spannende klus worden. Daarna gaat het wissel worden geïnstalleerd.”

Nieuw keerspoor

Daarnaast zal de komende week ook het nieuwe keerspoor in Zuidhorn worden aangesloten. Dit keerspoor gaat gebruikt worden door de pendeltrein die in de spitsuren tussen Zuidhorn en Groningen rijdt. In de oude situatie vertrok deze trein vanaf perron 2, maar met het nieuwe keerspoor zal dit vanaf spoor 3 gebeuren.

Door de werkzaamheden is er tot en met 4 mei geen of beperkt treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Leeuwarden. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in.