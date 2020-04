Speeddates voor traineeplek bij gemeente vanaf nu ‘online’

nieuws

Foto: Casper Slotboom

Deze week start een nieuwe ronde van het trainee-programma van de gemeente Groningen. De ‘speeddates’ die normaal gesproken plaatsvinden voor deze plekken, worden dit jaar online gehouden.

Het online kennismaken met het werk biedt volgens de gemeente ook voordelen. Omdat voor veel mensen digitaal kennismaken nieuw is, kunnen de jongeren ‘droog oefenen’ onder leiding van een communicatie-expert. Op deze manier hoopt de gemeente dat de jongeren sowieso iets waardevols overhouden aan de speeddates, of ze doorgaan naar een volgende ronde of niet.

Sinds 2013 organiseert de gemeente in samenwerking met Stichting GOA Publiek jaarlijks een traineeprogramma. In de afgelopen jaren hebben ruim 90 jonge talenten dit programma gevolgd. Hiervan is meer dan 70% na afloop bij de gemeente in dienst gekomen.