‘Speciaal vervoersbewijs moet duidelijk maken wie wel en niet met het ov mee mag’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er zijn richtlijnen nodig die duidelijk moeten maken wie wel en wie niet met het openbaar vervoer mag reizen. Dat vraagt de branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland maandag van het kabinet.

Dinsdagavond gaat het kabinet op een persconferentie duidelijk maken wat er in de periode na 28 april gaat gebeuren. Een versoepeling van de coronamaatregelen zou kunnen betekenen dat er meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. “Op dit moment reist zo’n tien procent van de mensen met het ov dan wat er normaal op een gemiddelde dag met de bussen, treinen en metro’s reist”, zegt Pedro Peters van de branchevereniging. “Als de anderhalvemetermaatregel wordt doorgetrokken in het openbaar vervoer dan kan zo’n vijftien tot twintig procent van de normale hoeveelheid passagiers mee.” Volgens de voorzitter betekent dit dat er iets meer mensen mee kunnen dan wat nu het geval is, maar bij versoepeling van de maatregelen gaan er sowieso problemen ontstaan omdat de toeloop dan groter zal zijn.

Daarom moet het kabinet met regels komen. Als oplossing draagt de branchevereniging het idee van een speciaal vervoersbewijs aan. Deze kan ingezet worden buiten het normale vervoersbewijs en laat zien dat je van de overheid toestemming hebt om met de bussen en treinen te reizen. Daarnaast vraagt Openbaar Vervoer Nederland extra geld van de overheid. Dit geld is nodig om het ov coronaproof te maken. Daarnaast is er sprake van inkomstenderving. Als er minder reizigers meegenomen kunnen worden betekent dit dat er ook minder geld in het laadje komt.