SP start met “Podium voor Solidariteit”

Bron foto: SP Groningen / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

De SP in Groningen heeft het ‘Podium voor Solidariteit’ gelanceerd. De SP wil daarmee problemen en klachten waar mensen tijdens de coronacrisis tegen aan lopen bundelen.

Ook moet het een platform worden voor ideeën, plannen en alternatieven. De SP ziet een grote solidariteit in de samenleving en hoopt dat die ook na de coronacrisis blijft bestaan. Mensen kunnen zich aanmelden voor thema’s zoals werk, inkomen, zorg, cruciale beroepen, wonen en onderwijs.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “De coronacrisis treft mensen hard. De zorg staat onder druk, mensen werken onbeschermd en steeds meer mensen verliezen werk en inkomen. Een economische crisis ligt op de loer. Maar we zien ook veel waardering voor mensen in cruciale beroepen en dat mensen solidair zijn met anderen die hun inkomen of werk verliezen”.

Op www.groningen.sp.nl/podium-voor-solidariteit kunnen Groningers hun meldingen of ideeën kwijt. De SP gaat hier vervolgens mee aan de slag.