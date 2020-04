SP: ‘Groninger corporaties moeten huren bevriezen’

nieuws

foto: André Huitenga

De gemeenteraadsfractie van de SP in Groningen vindt dat woningbouwcorporaties de jaarlijkse huurverhoging in juli zeker dit jaar niet moeten laten doorgaan. Daarvoor doet de fractie woensdag een voorstel in de gemeenteraad.

Volgens de partij, en uit woonlastenonderzoek door corporaties zelf, had 30 procent van de huurders Groningen al een betaalbaarheidsrisico en is dit door de coronacrisis alleen maar erger geworden. “Tijdens de vele buurtacties die wij met huurders voeren, zien wij dat dit vaak de mensen met cruciale beroepen zijn. Zij werken in de zorg, schoonmaak, supermarkten, distributiecentra en het openbaar vervoer. Belangrijk en zwaar weer tegen een laag loon. Een huurverhoging past daar zeker dit jaar niet bij”, aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk. Ook pleit de fractie voor huurverlaging voor huurders in nood. Dijk: “Vele flexkrachten verliezen van de ene op de andere dat hun werk en inkomen, zij moeten meteen huurverlaging krijgen.”

In de Tweede Kamer was net geen meerderheid voor een soortgelijk voorstel van de SP, PvdA en GL. De gemeenteraadsfractie van de SP hoopt in de gemeenteraad van Groningen wel een meerderheid krijgen voor haar voorstel.