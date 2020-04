SP eist veilige werkomstandigheden voor mensen in cruciale beroepen

nieuws

De SP-gemeenteraadsfracties in Groningen en diverse andere gemeentes in de provincie willen dat alle burgemeesters en wethouders meer aandacht besteden aan veilige werkomstandigheden voor mensen in cruciale beroepen.

Bij de SP zijn klachten binnen gekomen van werkers en cliënten die zich onvoldoende beschermt voelen door een tekort aan mondkapjes, handschoenen en desinfecterende middelen’. Het gaat de SP om werkers in de thuiszorg, de bejaardenhuizen en verpleeghuizen, de kinderopvang, de schoonmaak, het openbaar vervoer, het WMO-taxivervoer, de retail- en detailhandel, de bouw en de industrie.

Die zouden te weinig middelen krijgen tegen het coronavirus. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Van werkers in cruciale beroepen krijgen wij signalen dat er onvoldoende beschermingsmaterialen beschikbaar zijn en dat werkers zich hier onzeker, angstig en onveilig door voelen. Ondertussen gelden de strengere regels van het RIVM al enkele weken. Het is tijd dat werkers in cruciale beroepen nu veilige werkomstandigheden door de overheid gegarandeerd krijgen.”