Slob: “Ruimte voor scholen die halve dagen les willen geven”

Foto: Valerie Kuypers - rijksoverheid.nl

Basisscholen die vanaf maandag 11 mei besluiten om halve lesdagen les te gaan geven krijgen hier ruimte voor van minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs. Hoewel Slob liever ziet dat er hele dagen les wordt gegeven.

Slob geeft de voorkeur aan hele dagen omdat dit tot minder problemen leidt. Scholen mogen vanaf 11 mei gefaseerd open waarbij ze zich moeten houden aan de anderhalvemetermaatregel. In de praktijk betekent dit dat klassen gescheiden worden waarbij er om de dag les wordt gegeven aan een groep. De hele dagen zijn op advies van de minister. Halve dagen zou drukte opleveren in de gangen en op pleinen tijdens de wisselingen waardoor er meer contact zou kunnen zijn.

Bij de organisatie Ouders en Onderwijs zijn de afgelopen dagen tientallen meldingen binnengekomen van ouders die laten weten dat hun school afwijkt van het hele dag les geven. “Dit leidt tot gedoe omdat er bijvoorbeeld geen aansluiting is met de buitenschoolse opvang”, laat de organisatie weten. “Ook zien we dat kinderen uit één gezin op verschillende dagen gehaald en gebracht moeten worden, waardoor ouders niet aan het werk komen.” Slob zegt dat hij scholen de ruimte geeft om af te wijken als de situatie voor hen niet haalbaar is.