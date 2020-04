Slachtoffer ongeluk Ten Boer opgepakt na bespugen en bedreigen agenten met corona

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De man die dinsdagavond gewond raakte bij een verkeersongeluk in Ten Boer is door politieagenten aangehouden. De man zit vast vanwege het bespugen en bedreigen van hulpverleners met corona.

Het ongeluk gebeurde rond 19.20 uur op de Verlaatweg in Ten Boer. “Het betrof een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt een politiewoordvoerder. “Een auto was in een greppel beland waarbij de bestuurder bekneld was komen te zitten. De inzittende, een 41-jarige man uit de gemeente Groningen, is door politieagenten en hulpverleners van de brandweer uit de auto gehaald. Bij deze reddingsactie verzette hij zich hevig. Hij probeerde onze collega’s te bespugen en dreigde daarbij met corona. Hierop hebben agenten de man een spuugmasker omgedaan.”

Agenten hielden de man vervolgens aan. “Dit is gebeurd vanwege gevaar en hinder op de weg, rijden onder invloed, bedreiging en poging tot zware mishandeling.” Volgens de politiewoordvoerder is de man na medische zorg overgebracht naar het cellencomplex waar hij op dit moment nog vast zit.

