Slachtoffer mishandeling overleden, verdachte Stadjer blijft vast

foto: Google Streetview

Een 62-jarige man uit Nietap is dinsdag overleden, vijf dagen nadat hij in zijn eigen huis zwaar mishandeld was. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De politie heeft twee verdachten aangehouden: een 47-jarige inwoner van Groningen en een 39-jarige man uit Nietap. Het voorarrest van beide mannen is inmiddels met twee weken verlengd.

De politie kreeg vorige week donderdagochtend een melding dat een man gewond in zijn huis zou liggen. Hij is vervolgens naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Kort daarop werden de twee mannen ingerekend. Ze worden verdacht van moord, dan wel doodslag, aldus het Openbaar Ministerie.

Op het lichaam van het slachtoffer wordt sectie verricht om de exacte doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Justitie wil over de aanleiding voor het geweld nog niets kwijt, in het belang van het onderzoek.