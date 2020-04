Sigaretten en shag vanaf woensdag flink duurder

nieuws

Foto: Dids (via pexels.com)

Het kopen van een pakje sigaretten of shag is vanaf woensdag opnieuw duurder geworden. Door een accijnsverhoging is de prijs met een euro per pakje omhoog gegaan.

Het is de tweede prijsstijging in drie maanden tijd. Op 1 januari steeg de prijs al met veertien cent. Op 1 januari volgend jaar komt er nog eens twaalf cent bij. Uiteindelijk zal de prijs in 2023 uitkomen op zo’n tien euro per pakje waar dat nu nog zeven euro is. De prijsafspraken zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord. Daarin staat ook dat het roken in openbare ruimten steeds verder terug wordt gedrongen. Zo kan er vanaf woensdag niet meer in de horeca gerookt worden. In september, als het nieuwe schooljaar begint, wordt roken ook verboden op schoolpleinen. Daarnaast worden kinderopvanglocaties en kinderboerderijen rookvrij.

Vanaf 1 juli worden de verpakkingen van sigaretten aangepast. Ze krijgen dan allemaal dezelfde donkergroen-bruine kleur. Ook zullen er geen merknamen meer op staan. Een standaardverpakking voor sigaren en e-sigaretten wordt standaard vanaf 2022.