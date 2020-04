Selectie Lycurgus ‘zo goed als compleet’ met nieuwe Canadese spelverdeler Luke Herr

sport

Foto: Netzhoppers

Met het aantrekken van de Canadese spelverdeler Luke Herr is de selectie van de Groningse volleybalclub SAMEN. Lycurgus zo goed als compleet, zo schrijft de club donderdagmiddag op haar website. De 25-jarige Herr komt over van Netzhoppers, spelend in de Duitse Bundesliga.

Herr tekent voor één seizoen bij de Groningse club. “Ik kijk er enorm naar uit. Ik heb al veel goede dingen gehoord over de club. Het gaat de laatste jaren sportief heel goed en daar wil ik graag deel van uit maken”, zo vertelt Herr in een videoboodschap voor Lycurgus. Herr stond bij de technische staf al een tijdje op het netvlies, zo vertelt Coach Arjan Taaij. ‘We hebben hem de afgelopen drie jaar nadrukkelijk gevolgd. Naast zijn ervaring in Europa is Luke een zeer complete spelverdeler die naast zijn vak als spelverdeler ook serverend (elfde in de Duitse Bundesliga, red) verdedigend en blokkerend veel kan toevoegen aan het team.”

De in Winnipeg opgegroeide Herr is de opvolger van Stijn Held, die na twee seizoenen kiest voor buitenlands avontuur. “We gaan op een goede manier uit elkaar. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Het is tijd voor het buitenland. Het is nog even afwachten, maar ik hoop dat er iets moois op mijn pad komt”, aldus Held.