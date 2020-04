Scooterrijder gewond bij eenzijdig verkeersongeluk Star Numanstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de Star Numanstraat is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur ter hoogte van de kruising met de Oosterhamriklaan. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Wind. “Het gaat in ieder geval om een eenzijdig verkeersongeluk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Het lijkt er op dat de scooter tijdens het nemen van een bocht onderuit is gegaan. Ik heb begrepen dat dit kon gebeuren doordat de bestuurder de voorrem indrukte. Bij de val is het slachtoffer op een vervelende manier terecht gekomen.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben met hulp van politieagenten het slachtoffer gestabiliseerd. De scooterrijder is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Naar de precieze toedracht wordt onderzoek gedaan.