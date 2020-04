Scooterrijder en fietser botsen bij Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagochtend nabij de Gerrit Krolbrug is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 11.00 uur op de kruising van de Ulgersmaweg met de Korreweg. “Een scooterrijder en fietser zijn op het kruispunt met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Wind. “Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. De fietser kwam door de botsing ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Terwijl politieagenten het overige verkeer in goede banen leidden ontfermden ambulanceverpleegkundigen zich over de slachtoffers. “De fietser wordt nagekeken in de ambulance en de scooterrijder wordt behandeld aan verwondingen aan de handen.”

De fietser is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.