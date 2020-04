Schrijf geschiedenis voor de Groninger Archieven

Schrijf geschiedenis. Dat is de oproep van de Groninger Archieven. Dat kan iedereen doen door maandag 20 april hun dag tijdens de coronacrisis te beschrijven.

Door de coronacrisis ziet de dag er voor iedereen anders uit dan normaal. De Groninger Archieven wil daarom graag zo veel mogelijk beschrijvingen met praktische informatie ontvangen, omdat die vaak ontbreekt in historische stukken. “Dan hebben wij bijvoorbeeld de besluiten van het stadsbestuur van de 17e en 18e eeuw, maar hoe ze erbij zaten en hoe de vergaderzaal eruit zag hebben we geen idee van,” vertelt Jona van Keulen van de Groninger Archieven. “Daarom zou het ontzettend leuk zijn als mensen willen beschrijven hoe hun dag is tijdens de coronacrisis. De gewone mensen thuis hebben hun eigen leven en hun eigen dingen daarbij. Dus juist als heel veel mensen reageren krijgen we een gemiddeld beeld van Groningers. Het lijkt ons ook heel leuk als mensen in het Gronings reageren bijvoorbeeld.”

De verhalen mogen in elke vorm worden ingeleverd. Dat kan bijvoorbeeld een brief zijn, maar ook video’s, geluidsfragmenten, tekeningen, een blog of een lied. “Later kan een onderzoeker dan kijken hoe het ging met de coronacrisis in Groningen, juist in het dagelijks leven van de Groningers.”

Hoe historisch deze tijd gaat zijn is pas achteraf te zeggen. “Het enige dat we kunnen zeggen is dat heel veel mensen in Nederland nog nooit zoiets ingrijpends meegemaakt hebben. We maken het ook allemaal tegelijk mee: je kunt natuurlijk altijd in je privéleven iets bijzonders meemaken, maar nu moet iedereen opeens anders leven dan anders.”

Op de website van de Groninger Archieven is meer informatie te vinden over hoe de verhalen kunnen worden ingeleverd.