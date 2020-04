“Schort de huur van winkeliers voor drie maanden op”

nieuws

Foto Andor Heij: Lege Herestraat

Vastgoedbeleggers en vastgoedeigenaren roepen hun achterban op om de huren van winkeliers voor drie maanden op te schorten. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt.

Het is één van de afspraken die gemaakt is zodat de retailsector het hoofd boven water kan houden. Door de coronacrisis zijn de winkeliers in ernstige problemen gekomen. Behalve het kunnen opschorten van de huur is ook afgesproken dat vastgoedbedrijven winkeliers niet uit kunnen zetten als zij kunnen aantonen dat de problemen door de crisis veroorzaakt zijn. De afspraken, waar behalve de retail en vastgoedondernemers ook het ministerie van Economische Zaken en de banken bij betrokken zijn, zijn niet bindend. Het ministerie spreekt van een ‘gentlemen’s agreement’.

Het ministerie looft ook de opstelling van alle partijen. “De sectoren hebben elkaar in deze barre tijden weten te vinden”, zegt een woordvoerder. “Op deze manier kunnen ondernemers zoveel mogelijk blijven ondernemen in de anderhalvemeter samenleving waar we nu in zitten. Dit is precies hoe we het als land moeten doen in deze tijd: de problemen samen aanpakken en de pijn redelijk verdelen.” Over de periode van na de crisis, over mogelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen, zijn nog geen afspraken gemaakt.