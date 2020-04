nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Basis- en middelbare scholen moeten na de meivakantie dicht blijven. Dat zegt lerarenvakbond Leraren in Actie, de LIA, zondagavond.

De LIA maakt zich grote zorgen over de gezondheid van onderwijspersoneel als scholen na 5 mei weer gedeeltelijk of gefaseerd open gaan. De bond zegt dit omdat er nog veel onduidelijkheid is over het besmettingsgevaar en de overdraagbaarheid van het coronavirus bij tieners en kinderen. Hierdoor is het moeilijk vast te stellen welke risico’s leraren en docenten precies lopen.

Zorgen over heropenen

Volgens de lerarenvakbond is het daarom het beste dat scholen tot de zomervakantie gesloten blijven. Onderwijs kan tot die tijd gegeven worden via het digitale afstandsonderwijs. De oproep van LIA sluit aan bij de resultaten van een enquête die onderwijsvakbond AOb onlangs onder vijfduizend leraren hield. Uit die resultaten bleek dat veel leraren zich zorgen maken over het heropenen van scholen. Te meer omdat het in veel praktijksituaties moeilijk zal zijn om de anderhalvemetermaatregel te handhaven.

Zomervakantie inkorten

De Onderwijsraad deed afgelopen week de suggestie dat het wellicht verstandig is om de zomervakantie in te korten of naar voren te halen zodat daarmee eventuele leerachterstanden ingehaald kunnen worden. De LIA ziet dat niet zitten. Komende dinsdag maakt premier Mark Rutte (VVD) bekend wat er in de periode na 28 april gaat gebeuren om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.