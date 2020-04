Rutte: “Ik ben nog helemaal niet zo positief”

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

De anderhalvemetersamenleving zal nog een hele tijd bij ons zijn. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) donderdagmiddag laten weten tijdens een debat in de Tweede Kamer over het coronavirus.

De minister-president liet ook weten helemaal nog niet zo positief te zijn. “Als je naar de cijfers kijkt dan ontwikkelen die zich in een wat gunstigere richting. Daarmee bedoel ik dat de situatie op Intensive Care-afdelingen beheersbaar lijkt te blijven, maar niettemin liggen er nog altijd meer dan 1.200 mensen op de IC’s. Dat zijn meer bedden dan we voor deze crisis op IC’s überhaupt beschikbaar hadden.” Rutte liet ook aan de Kamer weten dat de strijd die nu gevoerd wordt lastig is. “Wij zijn in gevecht met een verraderlijk virus dat ons steeds weer negatief verbaast omdat zich weer nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten voordoen ten aanzien van hoe het virus zich verspreid. Dat betekent ook dat we varen op collectief zicht. We hebben niet een route waarin staat hoe we exact van A naar B kunnen komen. Dus ik waarschuw voor de gedachte dat er wellicht de komende tijd van alles versoepeld kan gaan worden.”

In Nederland zijn scholen, horeca, sportverenigingen en kappers tot in ieder geval 28 april gesloten. Volgende week dinsdag gaat het kabinet een besluit nemen hoe de periode er daarna uit gaat zien. Toch liet Rutte donderdagmiddag al doorschemeren dat we daar op voorhand niet te optimistisch over moeten doen omdat de kans bestaat dat veel maatregelen verlengt gaan worden. Tijdens de persconferentie volgende week wordt ook duidelijkheid verwacht over grote evenementen. Die zijn op dit moment tot 1 juni verboden. “Ik zie nog niet dat we direct met zijn allen op een kluitje weer dingen kunnen gaan doen. Zo zal samen tennissen er voorlopig niet inzitten”, aldus Rutte.