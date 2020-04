Rutte: “Het loket voor versoepeling zal niet in één keer open gaan”

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Het versoepelen van de coronamaatregelen zal stap voor stap gaan. Volgens premier Mark Rutte (VVD) zal het loket niet in één keer open gaan. Rutte liet dit weten tijdens een persconferentie woensdagavond.

Volgens de minister-president is er deze week sprake van een zogenaamde ‘tussenweek’ waarin nagedacht wordt hoe de maatregelen na 28 april eventueel versoepeld kunnen worden. Of dat gaat gebeuren is volgens de bewindsman nog maar de vraag en sterk afhankelijk van hoe de cijfers zich de komende dagen ontwikkelen. Volgende week dinsdag gaat het kabinet een besluit nemen. “Wat gaat het betekenen voor het onderwijs, wat betekent het voor de treinen en het stadsvervoer? Het roept heel veel vragen op. Maar het belangrijkste is dat we zorgvuldig te werk gaan en het virus geen nieuwe zuurstof gaan geven.” Wel vraagt de premier bedrijven en instellingen na te gaan denken hoe ze de anderhalvemeter-samenleving vorm kunnen gaan gaven als straks de intelligente lockdown verlaten kan worden.

Drie voorwaarden

Of de maatregelen versoepeld kunnen worden hangt volgens Rutte af van drie voorwaarden. Zo moet de druk op de zorg zijn verminderd, moeten ouderen voldoende beschermd worden en moet er inzicht zijn op de verspreiding van het virus. Wat betreft dat laatste punt wordt er gewerkt aan een app. Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid liet op de persconferentie weten dat er de afgelopen dagen 750 voorstellen zijn binnengekomen van bedrijven. Uiteindelijk moeten er volgens De Jonge vijf apps gepresenteerd worden zodat het publiek en experts mee kunnen denken over de vormgeving maar ook over de voorwaarden rondom privacy. Donderdag wordt er tijdens een debat in de Tweede Kamer gesproken over de apps. Sinds dit voorstel vorige week op een persconferentie bekend werd gemaakt is er veel onrust onder burgers en verschillende Kamerleden.

“Houd vol”

De boodschap van Rutte aan de bevolking is om vol te houden. Het kabinet realiseert zich dat er in deze weken het bovenmenselijke gevraagd wordt van mensen in de zorg, het onderwijs en de handhaving. Komend weekend wil het kabinet met mensen uit de samenleving in gesprek hoe zij denken hoe bedrijven en winkels weer geopend kunnen worden. Toch zegt Rutte ook heel duidelijk voorzichtig te zijn. “Het zou ook kunnen dat we weer een stap terug zouden moeten zetten in de nabije toekomst.”

Duitsland en België

Eerder in de avond vonden er ook persconferenties in Duitsland en België plaats. In beide landen is besloten dat het coronamaatregelenpakket tot begin mei gehandhaafd zal blijven. Duitsland denkt ondertussen wel na over relatieve versoepelingen. Zo mogen daar vanaf volgende week de kleine winkels weer open.