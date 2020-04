Rutte: “Brandstichting bij zendmasten is letterlijk levensgevaarlijk”

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Totaal onacceptabel. Dat is de reactie van premier Mark Rutte (VVD) op de brandstichtingen bij zendmasten de afgelopen twee weken. De politie roept tankstationshouders op alert te zijn.

“Dit is letterlijk levensgevaarlijk”, zegt Rutte. “Het raakt niet alleen onze smartphones, het raakt ook onze hulpdiensten en dat is zeer ernstig en letterlijk levensgevaarlijk. De politie doet er alles aan om de daders op te sporen en ze te kunnen berechten.” In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn opnieuw zendmasten doelwit geweest van brandstichtingen. Het gaat om twee masten op het dak van een parkeergarage in Amsterdam waarbij één mast daadwerkelijk vlam vatte. Vorige week werd er brand gesticht bij bij een zendmast aan de Koningsweg in Groningen. In totaal is er nu brand gesticht bij zeventien verschillende masten in het land.

“Stop hier mee. Het is van groot belang, helemaal nu in deze tijd dat er zoveel druk ligt op onze hulpdiensten, dat het communicatienetwerk blijft werken. Dit is totaal onacceptabel”, vult Rutte aan. De politie roept tankstationshouders alert te zijn als klanten van plan zijn om een jerrycan te vullen.