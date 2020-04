Rutte: “Andere vlaginstructie op 4 mei”

nieuws

Foto: flickr.com/photos/rnw/

De algemene vlaginstructie op 4 mei is dit jaar net even anders. Premier Mark Rutte (VVD) heeft woensdag besloten dat de vlag de hele dag halfstok hangt.

Normaliter hangt op de Nationale Dodenherdenkingsdag de vlag van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok. Dit jaar hangt de Nederlandse vlag eenmalig van zonsopgang tot zonsondergang halfstok. Het besluit van de minister-president gebeurt met instemming van de ministerraad. De instructie geldt voor alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid zoals gemeentekantoren en provinciehuizen.

Voor de afwijkende vlaginstructie is gekozen omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van het Duitse juk. Op 4 mei worden de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en uit recentere militaire conflicten herdacht. Om 20.00 uur gebeurt dit met twee minuten stilte. Door de coronacrisis gaan vrijwel alle herdenkingsbijeenkomsten niet door. De oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is om thuis te herdenken. Oranjeverenigingen roepen trompetspelers en andere blaasmusici op om op 4 mei om 19.58 uur vanuit de tuin of vanaf het balkon het ‘Taptoe-signaal te spelen’. Na het in acht nemen van de twee minuten stilte kan vervolgens het Wilhelmus gespeeld worden.