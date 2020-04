Rustig in Groningen, ook bij de meubelboulevard

nieuws

Foto Andor Heij Meubelboulevard Peizerweg

Het was Tweede Paasdag vanwege de coronacrisis rustig in de stad Groningen. Ook bij de meubelboulevard aan de Peizerweg waren weinig mensen.

Vooraf werd gevreesd dat de meubelboulevards druk bezocht zouden worden, want dat is inmiddels een “traditie” op paasmaandag. Bij de Peizerweg was er halverwege de middag niets van drukte te bespeuren. Navraag leerde dat dit de hele dag al het geval was.

Ook direct in de buurt bij twee grote bouwmarkten en een tuincentrum was van veel aanloop geen sprake. Mensen konden zonder eerst in de rij te staan naar binnen.

In de binnenstad, het Noorderplantsoen en het Stadspark waren diverse mensen op de been om een ommetje te maken. Maar dat waren er zo weinig dat het totaal geen moeite kostte om de anderhalve meter afstand te bewaren.

En bij de Jumbo supermarkt aan de Beren, waar zondag nog een enorme rij stond, kon men aan het einde van de middag zonder te wachten de zaak in.