Ruim tachtig tips over roof schilderij Van Gogh

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

Bij de politie zijn ruim tachtig tips binnengekomen na de roof van een schilderij van Van Gogh uit het museum Singer Laren. Het schilderij is in eigendom van het Groninger Museum en was uitgeleend aan het Singer.

De diefstal vond plaats in de nacht van zondag op maandag 30 maart. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde al een aantal keren aandacht aan de diefstal waarbij er onder andere beelden werden getoond die gemaakt zijn door een bewakingscamera. Op die beelden is te zien hoe een scooter bij het museum stopt. Een man stapt vervolgens af en slaat daarop met een moker twee glazen deuren kapot. Korte tijd later wandelt hij met het schilderij onder zijn arm uit het museum.

Op zoek naar foto’s

Volgens de politie zijn de ontvangen tips erg bruikbaar. Zo kreeg men informatie over de scooter die de dader gebruikt en ook meldde zich de bestuurder van een bestelbusje dat ten tijde van de diefstal langs het museum reed. De komende tijd gaat er doorgerechercheerd worden. Wel roept de politie mensen op die het museum bezocht hebben om foto’s in te sturen. Men is dan specifiek op zoek naar foto’s waar andere museumbezoekers op staan en die gemaakt zijn in de periode voor de diefstal.

Nuenen

Het schilderij dat gestolen werd is het werk ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’. Het werk is 25 bij 57 centimeter groot en werd geschilderd in het voorjaar van 1884 in Nuenen. Het schilderij laat de tuin van de pastorie zien waar Van Gogh’ vader pastor was.